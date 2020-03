I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia, bollettino 28 marzo: 92472 contagiati, di cui 10023 morti e 12384 guariti



I dati della protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia sabato 28 marzo. Stando a quanto reso noto, il numero dei contagiati è salito a 92.472 contagiati, di cui 12834 guariti e 10.023 decessi morti. Dei casi positivi, 39533 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 3856 sono i ricoverati in terapia intensiva.

