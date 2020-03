I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Italia circola dalla seconda metà di gennaio: 1.694 i contagi e 34 i decessi



Il Coronavirus circola in Italia, probabilmente, dalla seconda metà di gennaio: ad affermarlo è Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità. I casi di contagio in Italia salgono a quota 1.694, di cui 34 decessi e 83 persone guarite. Andiamo a vedere i dati delle persone risultate positive al Coronavirus Regione per Regione.

