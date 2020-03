I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia, in fabbrica e sul lavoro necessarie mascherine se non si rispetta distanza



Nel caso in cui sia impossibile, in fabbrica e in generale sul posto di lavoro, rispettare la distanza minima di un metro tra le persone, è necessario utilizzare le mascherine. A spiegarlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, riportando il parere espresso sulla questione dal comitato tecnico scientifico.

