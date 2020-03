I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Lombardia 34.889 contagi e 4.861 morti: “Milano in forte crescita”



Il bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, giovedì 26 marzo. Salgono a 34.889 i casi positivi (più 2443 da ieri), mentre sono 10.681 i ricoverati in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono 1263 (più 27 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi sale a 7.839 (più 1501 in un giorno). Il numero dei decessi sale a 4861, ieri erano 4.474. È la provincia di Milano quella che registra il numero più alto di nuovi casi. Sono 848 i nuovi contagiati che portano il totale a 6.922.

