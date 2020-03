I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Lombardia 37.298 contagi e 5.402 morti: Milano supera Brescia con 7.469 casi



Ad oggi, venerdì 27 marzo, in Lombardia risultano un totale di 37.298 casi confermati (più 2.409 rispetto ai 34.889 di ieri). Sono 11.137 i ricoverati in ospedale (più 456). I pazienti in terapia intensiva sono 1.292 (ieri il dato era di 1.263). Il totale dei dimessi sale a 8.001 (più 162). I decessi toccano quota 5.402, in aumento di 541 unità nelle ultime 24 ore.

Continua a leggere



Ad oggi, venerdì 27 marzo, in Lombardia risultano un totale di 37.298 casi confermati (più 2.409 rispetto ai 34.889 di ieri). Sono 11.137 i ricoverati in ospedale (più 456). I pazienti in terapia intensiva sono 1.292 (ieri il dato era di 1.263). Il totale dei dimessi sale a 8.001 (più 162). I decessi toccano quota 5.402, in aumento di 541 unità nelle ultime 24 ore.

Continua a leggere

Continua a leggere