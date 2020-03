I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Lombardia: 39415 casi e 5944 morti: 542 decessi in un giorno



Aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Lombardia. oggi, sabato 28 marzo, i casi confermati sono 39415 (ieri erano 37.298). Le persone ricoverate in ospedale sono 11152 rispetto alle 11.137 di ieri. In terapia intensiva ci sono 1319 pazienti (ieri 1.292), mentre il numero dei dimessi è salito 8962 a (ieri erano 8.001). Le persone morte a causa del Coronavirus sono in totale 5944 (ieri 5.402), in aumento di 542 unità nelle ultime 24 ore.

