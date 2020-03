I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Lombardia 8.725 casi e 744 decessi, Gallera: “Nuovi posti in terapia intensiva”



Coronavirus in Lombardia: sono 1.445 i nuovi casi confermati che portano a 8725 il totale delle persone risultate positive. I pazienti ricoverati in ospedale sono 4.447, di questi 605 si trovano in terapia intensiva. I deceduti sono 744, in crescita di 149 in un solo giorno. Bergamo e Brescia le province più colpite, crescono i contagi anche a Milano. “L’unico modo per combattere questa pandemia è seguire le regole ed evitare il contatto con gli altri”, ha avvertito l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

