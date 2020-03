I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Lombardia, arrivano 300 medici e infermieri in aiuto dalla Cina



Trecento medici e infermieri arriveranno in Lombardia dalla Cina per aiutare i nostri ospedali nella lotta al coronavirus. Lo ha annunciato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in un video su Facebook. La prima delegazione di 7 medici e 3 tra tecnici e infermieri sbarcherà domani all’aeroporto di Malpensa.

