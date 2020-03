I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Lombardia, l’assessore Gallera: “Miglioramenti entro il weekend se restiamo a casa”



Rispettando le regole ed evitando di uscire, come richiesto dalle autorità, potremmo vedere un calo dei casi di coronavirus entro il prossimo weekend. È la previsione dell’assessore lombardo Giulio Gallera, che ha spiegato come “se tutti decideranno di rimanere a casa e condurre una vita più riservata penso che, nell’arco di qualche giorno, verso il fine settimana potremmo già notare quel trend virtuoso che oggi vediamo nella zona rossa e nell’area del Lodigiano”. L’appello alla popolazione è quello di rimanere a casa per contribuire a fermare la diffusione del virus, che in Lombardia ha contagiato finora 5469 persone, tra cui 2802 ricoverate, 440 in terapia intensiva e 333 decedute.

