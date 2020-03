I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Lombardia scende in campo la sanità privata: nuovi posti in terapia intensiva



Almeno 250 nuovi posti nei reparti di Terapia Intensiva delle strutture sanitarie private: è questo uno dei punti principali del piano messo a punto in regione Lombardia lunedì pomeriggio per affrontare l’emergenza coronavirus. A spiegarlo è l’assessore lombardo al Welfare Gallera: “La Regione ha stanziato 40 milioni di euro per l’acquisto di respiratori mobili”

