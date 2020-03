I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Lombardia terapie intensive al collasso. Gallera: “Vicini a punto di non ritorno”



La situazione in Lombardia a causa dell’emergenza coronavirus è drammatica, i reparti di terapia intensiva sono al collasso e sono pochi i posti rimasti per far fronte alla pandemia. “Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno – ha dichiarato Gallera – È difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti”.

