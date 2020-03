I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in NBA, positivo il proprietario dei New York Knicks James Dolan



James Dolan proprietario dei New York Knicks, squadra che milita nella NBA, ovvero il principale torneo di basket americano, è risultato positivo al test sul Coronavirus. Il manager che ha dimostrato finora piccoli sintomi, è finito in isolamento e, come riportato in un comunicato ufficiale, continua a lavorare a distanza.

Continua a leggere



James Dolan proprietario dei New York Knicks, squadra che milita nella NBA, ovvero il principale torneo di basket americano, è risultato positivo al test sul Coronavirus. Il manager che ha dimostrato finora piccoli sintomi, è finito in isolamento e, come riportato in un comunicato ufficiale, continua a lavorare a distanza.

Continua a leggere

Continua a leggere