I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Puglia vietato fare le condoglianze ai funerali: “Stop a baci e abbracci”



Donato Negro, segretario della Conferenza Episcopale Italiana in Puglia, ha diramato una direttiva che vieta espressamente baci, abbracci e strette di mano in occasione dei funerali per evitare che questi gesti diventino un fattore di rischio e di trasmissione del virus.

Continua a leggere



Donato Negro, segretario della Conferenza Episcopale Italiana in Puglia, ha diramato una direttiva che vieta espressamente baci, abbracci e strette di mano in occasione dei funerali per evitare che questi gesti diventino un fattore di rischio e di trasmissione del virus.

Continua a leggere

Continua a leggere