I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Toscana 19 nuovi casi in un giorno: c’è anche il secondo bimbo contagiato



C’è anche un bambino di 11 anni tra i 19 nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Toscana: i contagi salgono così a 38. Ancora in gravi condizioni l’uomo di 55 anni ricoverato in rianimazione a Livorno. Tre pazienti dimessi. La Regione ha disposto la sospensione in tutti gli ospedali toscani degli interventi chirurgici programmati e non urgenti.

Continua a leggere



C’è anche un bambino di 11 anni tra i 19 nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Toscana: i contagi salgono così a 38. Ancora in gravi condizioni l’uomo di 55 anni ricoverato in rianimazione a Livorno. Tre pazienti dimessi. La Regione ha disposto la sospensione in tutti gli ospedali toscani degli interventi chirurgici programmati e non urgenti.

Continua a leggere

Continua a leggere