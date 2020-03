I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, infermiera di Modica indagata per epidemia colposa: ha preso 2 voli per tornare a casa



Un’infermiera dell’ospedale Maggiore di Modica trovata positiva al Covid-19 è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di epidemia colposa. Il sindaco della città siciliana ha denunciato: “Una donna è evasa dalla quarantena in Lombardia e comodamente in aereo ha raggiunto Catania, da lì in taxi a Modica. Stamattina è stata ricoverata. È una cosa gravissima”.

