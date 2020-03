I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Ischia: trovato a prendere il sole in spiaggia, diceva di essere a lavoro



Un uomo di 71 anni sorpreso a prendere il sole in spiaggia, infrangendo così il decreto coronavirus. Ma ai carabinieri si è giustificato dicendo che era uscito per lavorare in un bar ma, trovandolo chiuso, aveva deciso di non “sprecare” la gioranta, andando in spiaggia. Denunciato così per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e false dichiarazioni.

