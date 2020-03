I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Isernia unica provincia senza contagi: “Possiamo salvarci solo se siamo rigorosi”



Isernia, nel Molise, è l’unica provincia in Italia a non avere nemmeno una persona contagiata dal coronavirus. Un primato che ovviamente il sindaco e i cittadini sperano di mantenere ancora a lungo. Attualmente sono 27980 le persone affette da COVID-19 in Italia, 2158 i decessi dall’inizio dell’emergenza.

