I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Joe Bastianich assente alla finale di ‘Italia’s got talent 2020′: al suo posto Brignano



L’emergenza Coronavirus ha bloccato Joe Bastianich. Il giudice di ‘Italia’s got talent 2020′ non ha potuto raggiungere l’Italia per la finale. Al suo posto, in giuria, ci sarà l’attore Enrico Brignano. La puntanta sarà realizzata senza pubblico e sarà condotta da Enrico Papi, anziché Lodovica Comello.

Continua a leggere



L’emergenza Coronavirus ha bloccato Joe Bastianich. Il giudice di ‘Italia’s got talent 2020′ non ha potuto raggiungere l’Italia per la finale. Al suo posto, in giuria, ci sarà l’attore Enrico Brignano. La puntanta sarà realizzata senza pubblico e sarà condotta da Enrico Papi, anziché Lodovica Comello.

Continua a leggere

Continua a leggere