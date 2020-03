I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Juan Jesus: “È molto difficile che il campionato possa riprendere”



Il difensore brasiliano della Roma è ancora scioccato dall’emergenza Coronavirus: “Purtroppo la situazione qui è drammatica e non sappiamo quando tutto questo finirà. In questo momento passa tutto in secondo piano. Così come il calcio: è molto difficile continuare il campionato, ci sono in gioco le vite delle persone. Chi può stare a casa il più a lungo possibile, deve restarci”.

Continua a leggere



Il difensore brasiliano della Roma è ancora scioccato dall’emergenza Coronavirus: “Purtroppo la situazione qui è drammatica e non sappiamo quando tutto questo finirà. In questo momento passa tutto in secondo piano. Così come il calcio: è molto difficile continuare il campionato, ci sono in gioco le vite delle persone. Chi può stare a casa il più a lungo possibile, deve restarci”.

Continua a leggere

Continua a leggere