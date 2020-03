I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Juventus: da domani controlli alla squadra e allo staff dopo la positività di Rugani



Dopo il test positivo al Coronavirus di Daniele Rugani la Juventus è in isolamento e da domani, lunedì 16 marzo, i calciatori bianconeri e i massaggiatori si sottoporranno al tampone per verificare che non ci siano altre situazioni di contagio tra i tesserati della società di Torino. Si tratta di un controllo era già previsto dai protocolli sanitari.

Continua a leggere



Dopo il test positivo al Coronavirus di Daniele Rugani la Juventus è in isolamento e da domani, lunedì 16 marzo, i calciatori bianconeri e i massaggiatori si sottoporranno al tampone per verificare che non ci siano altre situazioni di contagio tra i tesserati della società di Torino. Si tratta di un controllo era già previsto dai protocolli sanitari.

Continua a leggere

Continua a leggere