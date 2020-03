I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Keylor Navas disposto a tutto per lasciare Parigi: volo da 180mila euro



Keylor Navas estremo difensore del Paris Saint Germain ha speso la bellezza di 200mila dollari, ovvero circa 180mila euro, per noleggiare un aereo privato e lasciare Parigi. Il portiere, in compagnia di moglie e figli, nei giorni dell’emergenza Coronavirus, non ha badato a spese per ricongiungersi alla sua famiglia.

