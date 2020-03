I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la campionessa olimpica Michela Moioli: “Ieri è morta mia nonna, tutti a rischio”



“La situazione è a dir poco terribile”. Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboardcross originaria di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, parla dell’emergenza Coronavirus che vede proprio il suo comune tra i più colpiti. “Basta guardare sui social quante persone ci lasciano, non solo anziani ma anche giovani”, ha detto la campionessa, che ieri ha perso la nonna Camilla: “I funerali si sono svolti in 5 minuti”.

