Coronavirus, la dedica dell’Atalanta dopo il trionfo in Champions: “Bergamo è per te, mola mia”



Dopo la vittoria in casa del Valencia che ha permesso ai nerazzurri la qualificazione ai quarti di Champions League, i ragazzi di Gasperini hanno dedicato un messaggio d’incoraggiamento alla città di Bergamo alle prese, come tutt’Italia con l’emergenza Coronavirus, mostrando una maglia con le parole: “Bergamo è per te, mola mia”

