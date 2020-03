I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Difesa: “A Milano disponibili Caserma Baggio e il Comando dell’aeroporto di Linate”



Per far fronte all’emergenza Coronavirus e gestire al meglio la situazione legata ai contagiati, il Ministero della Difesa ha messo a disposizione, a Milano, due sue strutture. Come comunicato dal ministero stesso, sono state rese disponibili “la Caserma Annibaldi e il Comando Aeroporto di Linate” per un totale di “96 posti letto a favore dei cittadini che dovranno sottoporsi al periodo” di quarantena dopo un possibile contagio.

