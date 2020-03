I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la diretta: in un giorno 793 morti. Governo chiude attività non essenziali



Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i fatti più importanti di domenica 22 marzo. In Italia sono 53578 i contagi totali, di cui 6072 guariti e 4825 morti: solo ieri ce ne sono 793, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia. Nella tarda serata l’annuncio del premier Conte: chiuse fino al 3 aprile le fabbriche e le attività non essenziali. Restano aperti tabaccai ed edicole, oltre che naturalmente alimentari e farmacie. Il premier: “È la sfida più difficile dal dopoguerra. Uniti ce la faremo” . Nel mondo superati i 270mila contagi e le 11mila morti. E la pandemia continua ad allargarsi in Europa: sempre più casi e più decessi in Spagna, Germania e Regno Unito.

