Coronavirus, la dottoressa dell’ospedale di Wuhan: “Lanciai allarme il 30 dicembre ma venni punita”



Il 30 dicembre scorso la dottoressa Ai Fen, responsabile della terapia d’urgenza all’ospedale centrale di Wuhan, diede l’allarme su un caso di Sars coronavirus in un paziente che aveva sintomi influenzali. Le autorità preferirono non crederle e le inviarono una lettera di richiamo per “avere diffuso voci che turbano la stabilità”.

