Coronavirus, la foto choc dell’ospedale su Facebook: “State a casa o correte in rianimazione”



Per convincere le persone a stare a casa l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto di una paziente, per fortuna appena estubata: “Volete trovarvi nelle condizioni di questa paziente(appena estubata)?” No?! E allora statevene a C.A.S.A. Perchè diversamente l’unica corsa che farete sarà verso il reparto di rianimazione”.

