Coronavirus, la Francia come l’Italia. Macron: “Scuole chiuse, pronti a bloccare frontiere”



Il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolge un messaggio alla nazione e annuncia provvedimenti restrittivi per contenere l’epidemia di Coronavirus. Scuole e università chiuse da lunedì, invito agli over 70 a restare in casa, possibilità di bloccare le frontiere e assunzioni di giovani e medici in pensione negli ospedali: ecco il piano dell’Eliseo.

