Coronavirus, la giunta leghista della Lombardia: “L’aiuto dei medici delle Ong è benvenuto”



La regione Lombardia ha aperto alla possibilità di impiegare i medici delle Ong per affrontare l’emergenza coronavirus: lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di oggi: “Dalle Ong ci è arrivata per interposta persona una disponibilità di medici – ha spiegato – ci stiamo mettendo in contatto con loro”.

La regione Lombardia ha aperto alla possibilità di impiegare i medici delle Ong per affrontare l'emergenza coronavirus: lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di oggi: "Dalle Ong ci è arrivata per interposta persona una disponibilità di medici – ha spiegato – ci stiamo mettendo in contatto con loro".

