I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la letalità in Italia è al 5,8%: per gli uomini è più alta (7,2%)



Secondo il report di oggi dell’Istituto superiore di sanità sulla letalità del Covid-19 in Italia, nel nostro Paese il numero dei morti sul totale dei malati è pari al 5,8%. Negli uomini la letalità risulta più alta, il 7,2%, mentre nelle donne è del 4,1%. Ma la “letalità stratificata per fasce di età non è più alta di quella di altri Paesi”.

Continua a leggere



Secondo il report di oggi dell’Istituto superiore di sanità sulla letalità del Covid-19 in Italia, nel nostro Paese il numero dei morti sul totale dei malati è pari al 5,8%. Negli uomini la letalità risulta più alta, il 7,2%, mentre nelle donne è del 4,1%. Ma la “letalità stratificata per fasce di età non è più alta di quella di altri Paesi”.

Continua a leggere

Continua a leggere