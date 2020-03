I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la lettera degli infermieri romani a Conte: “Non siamo eroi tenetevi i vostri 100 euro”



“Noi non li vogliamo quei soldi se li tenga e piuttosto li impieghi per la ricerca anche in capo al mondo se necessario, dei dispositivi di protezione individuale per tutte le persone coinvolte”. I medici in prima fila contro il coronavirus chiedono poi di rimettere “mano al contratto collettivo nazionale” perché al momento “guadagniamo 1500 euro al mese”.

