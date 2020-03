I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la lettera di Luciana Littizzetto ai “cretini che girano ancora per strada”



Nel consueto spazio di “Che Tempo Che Fa”, la comica torinese dedica una lettera immaginaria alle persone che in questi giorni continuano a girare in strada senza averne necessità: “Tu che non hai un cane da portare a giù e neanche una nonna da tirare su. Tu che non devi andare da nessuna parte però ci vai. Allora ascolta, se proprio senti il bisogno di uscire di casa, segui il mio consiglio: vai, ma vai a ca**re! “.

