I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la lettera di Mino: ‘Non ho potuto dire addio a papà. Resistiamo, per riavere la nostra vita’



La famiglia di Mino Alterio è una di quelle che, pur non essendo direttamente colpita dal Covid-19, ne ha pagato le conseguenze: il padre di Mino è deceduto per cause naturali ma per l’emergenza in corso non ha potuto nemmeno celebrare i funerali. Con una lettera, tramite Fanpage.it, l’uomo ha voluto lanciare un appello: “Resistere, mettere da parte gli egoismi, per uscire insieme da questa situazione”.

Continua a leggere



La famiglia di Mino Alterio è una di quelle che, pur non essendo direttamente colpita dal Covid-19, ne ha pagato le conseguenze: il padre di Mino è deceduto per cause naturali ma per l’emergenza in corso non ha potuto nemmeno celebrare i funerali. Con una lettera, tramite Fanpage.it, l’uomo ha voluto lanciare un appello: “Resistere, mettere da parte gli egoismi, per uscire insieme da questa situazione”.

Continua a leggere

Continua a leggere