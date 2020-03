I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Lombardia chiede misure più dure: “Cremona e Bergamo sono allo stremo”



Sono 5791 i casi di Coronavirus in Lombardia al 10 marzo 2020. L’ultimo aggiornamento è stato fornito dalla Regione nel corso del consueto punto stampa. Di tutti i contagiati, 3319 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 466 si trovano invece in terapia intensiva. Le persone dimesse e guarite sono 896, mentre purtroppo sale a 468 il numero dei morti. Fontana ha ribadito di aver chiesto al Governo, a nome di tutti i sindaci dei capoluoghi, “manovre ancora più rigide”.

