Coronavirus, la Lombardia valuta 100 nuovi test su anticorpi: “Screening su ampi strati popolazione”



In Lombardia una task force di esperti ha avviato una valutazione scientifica su oltre 100 tipi di test commerciali per la determinazione degli anticorpi che si sviluppano a seguito dell’infezione da coronavirus. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, spiegando che si tratta “di un primo passo” per arrivare a metodi più semplici e veloci per diagnosticare la malattia e allargare lo screening a fasce più ampie della popolazione.

