Coronavirus: la mappa del contagio nel mondo in tempo reale, dalla Cina all’Italia



Questa mappa interattiva mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del Coronavirs nel mondo. Dalla Cina all’Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 6.387 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell’Università Johns Hopkins (Stati Uniti).

