Coronavirus, la paura di Jankto: “La situazione è spaventosa e potrei essere positivo anch’io”



Il giocatore della Sampdoria, in un’intervista rilasciata ad un portale del suo paese, ha confessato di vivere l’emergenza Coronavirus con forte preoccupazione: “La situazione in Italia è spaventosa e sta peggiorando. Siamo tutti in quarantena da una settimana, ma non posso essere certo di non essere infetto, così come non posso sapere se più persone rispetto a quelle che sono già risultate positive nel club lo siano”.

