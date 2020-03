I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Polizia potrà usare i droni per controllare gli spostamenti dei cittadini



“Il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini potrà essere effettuato con i droni”: lo stabilisce l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, dopo che diversi Comuni su tutto il territorio nazionale avevano già deciso di avviare controlli tramite droni per verificare che gli spostamenti dei cittadini fossero in linea con le misure del governo contro il coronavirus.

