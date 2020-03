I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la proposta: medici e chirurgi abilitati automaticamente dopo la laurea



Una nuova proposta taglia i tempi di abilitazione alla professione di medico chirurgo per far fronte all’emergenza coronavirus: una proposta che “è finalizzata a superare il meccanismo dell’abilitazione all’esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l’esame di Stato”. Basterebbe quindi la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e l’acquisizione del giudizio di idoneità.

