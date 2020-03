I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Protezione Civile recluta 500 infermieri contro l’emergenza: online il bando



È online il bando della Protezione Civile diretto alla creazione di una taskforce di 500 infermieri: “Sei un infermiere? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus. È stata avviata la procedura per l’integrazione dell’unità medico specialistica già selezionata dal Dipartimento della Protezione Civile e che sta operando a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza COVID-19, con un’unità tecnico infermieristica composta da 500 infermieri”.

