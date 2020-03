I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la rabbia di Cinzia: “Mia madre lasciata morire a Nembro, nessuno l’ha visitata”



Cinzia, residente a Nembro, uno dei focolai del Coronavirus nella Bergamasca, ha perso la madre a causa del Covid-19. La donna ha iniziato a stare male il 24 febbraio, ma per una settimana, nonostante avesse gravi difficoltà respiratorie, nessuno è andata a visitarla. Una volta giunta in ospedale i medici hanno detto a Cinzia che per la madre non c’era più alcuna speranza: “Qualcuno doveva almeno venire a vederla”.

