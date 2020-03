I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: la raccolta fondi promossa da Petagna, già 250mila euro per gli ospedali



L’attaccante della Spal Andrea Petagna ha lanciato una raccolta fondi con l’hashtag #NonLasciamoIndietroNessuno per aiutare gli ospedali italiani. In pochi giorni sono stati raccolti 250mila euro, che sono stati utilizzati per acquistare tre unità di rianimazione per l’Ospedale Niguarda di Milano.

Continua a leggere



L’attaccante della Spal Andrea Petagna ha lanciato una raccolta fondi con l’hashtag #NonLasciamoIndietroNessuno per aiutare gli ospedali italiani. In pochi giorni sono stati raccolti 250mila euro, che sono stati utilizzati per acquistare tre unità di rianimazione per l’Ospedale Niguarda di Milano.

Continua a leggere

Continua a leggere