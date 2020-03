I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Rai sottotitola per non udenti i Tg regionali di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna



A partire dal 30 marzo i Tg Regione di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, zone interessate maggiormente dall’emergenza, saranno sottotitolati per i non udenti, come accade anche in Lazio da inizio marzo. In fase di emergenza la Rai rafforza l’impegno per l’inclusione e la possibilità di fruizione dei contenuti per tutti.

