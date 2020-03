I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la Regione chiude i cantieri e gli uffici pubblici in Campania



Con una nuova ordinanza, emessa oggi, 20 marzo, la Regione Campania ha disposto la sospensione per i cantieri pubblici e privati (ad eccezione di quelli essenziali) e ha decretato lo stop alle attività di tutti i Comuni del territorio regionale, ad accezione di quelli essenziali e quelli per fronteggiare l’emergenza, per ridurre al minimo la presenza di personale e utenza.

Continua a leggere



Con una nuova ordinanza, emessa oggi, 20 marzo, la Regione Campania ha disposto la sospensione per i cantieri pubblici e privati (ad eccezione di quelli essenziali) e ha decretato lo stop alle attività di tutti i Comuni del territorio regionale, ad accezione di quelli essenziali e quelli per fronteggiare l’emergenza, per ridurre al minimo la presenza di personale e utenza.

Continua a leggere

Continua a leggere