I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la situazione nelle carceri di Napoli e Campania dopo le rivolte di ieri



Emergenza coronavirus, sospesi i colloqui tra parenti e detenuti: dopo le rivolte di ieri, la situazione nelle carceri di Napoli e della Campania. A Poggioreale, quattro reparti distrutti e danni per milioni di euro. A Secondigliano, parenti in strada per chiedere la libertà dei detenuti. A Santa Maria Capua Vetere, detenuti sui tetti per protesta.

Continua a leggere



Emergenza coronavirus, sospesi i colloqui tra parenti e detenuti: dopo le rivolte di ieri, la situazione nelle carceri di Napoli e della Campania. A Poggioreale, quattro reparti distrutti e danni per milioni di euro. A Secondigliano, parenti in strada per chiedere la libertà dei detenuti. A Santa Maria Capua Vetere, detenuti sui tetti per protesta.

Continua a leggere

Continua a leggere