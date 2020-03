I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: la solidarietà di El Shaarawy per l’emergenza, la prevenzione e la ricerca



Da Shanghai, dove gioca per lo Shenhua, l’ex Roma e Milan non ha dimenticato l’Italia e ha lanciato via social tre iniziative di crowdfunding. La prima per l’emergenza (donazione al San Paolo per la terapia intensiva), la seconda per la prevenzione (mascherine e kit medici), la terza per la ricerca (il vaccino anti virus).

Continua a leggere



Da Shanghai, dove gioca per lo Shenhua, l’ex Roma e Milan non ha dimenticato l’Italia e ha lanciato via social tre iniziative di crowdfunding. La prima per l’emergenza (donazione al San Paolo per la terapia intensiva), la seconda per la prevenzione (mascherine e kit medici), la terza per la ricerca (il vaccino anti virus).

Continua a leggere

Continua a leggere