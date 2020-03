I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la speranza dei tifosi del Milan: “Dopo Istanbul c’è Atene”



Per cercare di scuotere gli italiani spaventati dal Coronavirus, il club rossonero ha voluto inviare un messaggio positivo dedicato soprattutto ai suoi tifosi. Sulla pagina Instagram del Milan, è infatti comparsa la foto di uno striscione grazie al quale sono state evocate le ultime due finali di Champions League disputate dalla società milanese: quella tragicamente persa in Turchia e quella del riscatto vinta, due stagioni dopo, in Grecia.

