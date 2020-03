I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la squadra di Wuhan lascia Madrid: è più sicura la Cina



Lo Wuhan Zall ha deciso di tornare in Cina: “Il rischio adesso è qui, in Cina è praticamente risolto” ha sottolineato il tecnico della squadra. Lo Wuham era stato costretto a rimanere a Madrid durante il ritiro di preparazione del campionato perchè la Cina aveva chiuso i voli. Adesso, però, il rischio contagio è in Europa.

