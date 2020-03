I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la virologa Gismondo: “Le paure verso i lombardi sono ingiustificate”



Torna a parlare la virologa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia chimica dell’ospedale Sacco. La dottoressa ribadisce che “la situazione Coronavirus continua ad essere sotto controllo”, e avverte che “dopo aver creato il panico, più si cerca di rasserenare, più la gente si preoccupa”. Il Coronavirus potrebbe essere in giro da molto più tempo, motivo per cui potrebbe essere avviata un’indagine sierologica per stabilire chi ha già formato gli anticorpi al virus rimanendone infetto e guarendone senza essersene accorto.

