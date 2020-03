I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’ad del Dortmund avverte: “Torneremo a giocare solo a porte chiuse”



Intervistato da un’emittente televisiva, l’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha commentato la decisione di fermare tutto presa dalla federazione tedesca: “Non vedremo una normale partita di calcio per molto tempo e se torneremo in campo sarà solo a porte chiuse. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i rischi, ma i vertici della Federazione hanno preso una decisione che deve essere rispettata. L’Europeo? Spero venga rimandato, è impensabile giocare la prima partita a Roma il 12 giugno”.

